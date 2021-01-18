Вспышка отличного настроения с анекдотами

Сторож на мыльной фабрике с пеной у рта доказывал, что он не ворует.

Женщина, будь решительной! Понравился мужчина - привела домой, нарезала хлебушка, налила борщика, к нему сто граммов и сразу спрашивай:

- Что будешь на завтрак?

Что детство кончилось лично я понял тогда, когда родители начали прятать от меня самогон.

В детстве у нас не было пейнтбола, поэтому мы просто бегали и плевались друг в друга.

Помните, мы когда-то просили "Умчи меня олень, в свою страну оленью"? Оглянитесь вокруг. Вам не кажется, что он нас домчал?