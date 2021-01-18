Шутки, которые сделают ваш вечер: новые анекдоты

Объявление в магазине: "При производстве этих пельменей не пострадало ни одно животное!".

Вот почему девушки называют себя кошечками или тигрицами? Оленихи, самки утконоса и бобрихи тоже бывают одиноки и игривы.

Дочка приходит к матери:

- Мама, когда я вырасту и найду себе парня, то, если выйду замуж, будет как у вас с папой?

- Да, доченька.

- А если я не выйду замуж, то стану такой старой девой, как тетя Таня?

- Да, доченька.

- Ну что ж, блин, прекрасные перспективы...

До свадьбы жених частенько называл невесту мышкой или птичкой. Но потом, с каждым годом совместной жизни животные становились все крупнее...

- Ну, хозяйка, принимай работу. Все сделано на совесть!

- А что плитка так криво выложена?

- Ничего не поделаешь: какая совесть - такое качество.