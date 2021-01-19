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Это утро только для хорошего настроения: свежая подборка анекдотов
06:00 Сегодня Телеграф

Супружеская пара обсуждает последнюю кинопремьеру.

- Дорогой, я не понимаю, что все нашли в этой Анджелине Джоли. Ну что получится, если отбросить ее смазливое личико, чувственные губы, вздымающуюся грудь, точеную фигурку, кошачью грацию?

- Ты.

Решила похудеть, попросила родителей меня морально поддержать.

Прихожу домой, на холодильнике записка: "Жирная дочь - позор для семьи!".

- Вовочка, налей чаю и себе, и мне.

- Налил, мамочка.

- А почему моя чашка пустая?

- Так я налил, как ты сказала - и себе, и мне.

Люся Сидорова была очень образованной женщиной и, поднимая с пола пьяного мужа, всякий раз проклинала Ньютона и Менделеева.

Шутки, которые сделают ваш вечер: новые анекдоты

- Здравствуйте, это молодежное радио?

- Да...

- И сейчас меня таки все слышат?

- Да, вы в прямом эфире.

- И в магазинах и на рынках?

- Да, и в магазинах и на рынках.

- Хорошо... Моня, молоко не покупай, бабушка уже купила!

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 366

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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