Это утро только для хорошего настроения: свежая подборка анекдотов

Супружеская пара обсуждает последнюю кинопремьеру.
- Дорогой, я не понимаю, что все нашли в этой Анджелине Джоли. Ну что получится, если отбросить ее смазливое личико, чувственные губы, вздымающуюся грудь, точеную фигурку, кошачью грацию?
- Ты.
Решила похудеть, попросила родителей меня морально поддержать.
Прихожу домой, на холодильнике записка: "Жирная дочь - позор для семьи!".
- Вовочка, налей чаю и себе, и мне.
- Налил, мамочка.
- А почему моя чашка пустая?
- Так я налил, как ты сказала - и себе, и мне.
Люся Сидорова была очень образованной женщиной и, поднимая с пола пьяного мужа, всякий раз проклинала Ньютона и Менделеева.
- Здравствуйте, это молодежное радио?
- Да...
- И сейчас меня таки все слышат?
- Да, вы в прямом эфире.
- И в магазинах и на рынках?
- Да, и в магазинах и на рынках.
- Хорошо... Моня, молоко не покупай, бабушка уже купила!