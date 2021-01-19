Пусть будет радостно всегда: подборка юморных анекдотов на день

- Доктор, а как самому определить, что я пьян и пора остановиться?

- Когда спрятал от себя бутылку, решив завязать 15 минут назад, но передумал, а вспомнить куда поставил - не можешь!

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя. Сразу выкидывайте салфетку или сгиб локтя в контейнер для мусора с крышкой.

Ученые - это такие люди, которые способны назвать точный химический состав Солнца, но не могут определить все ингредиенты Кока-колы.

Заработал мужик 100 баксов и думает - ну, оторвусь. Пришел в публичный дом:

- Дайте мне двух девушек по 50 баксов каждая.

- Извините, у нас такса - 100 баксов.

Помялся мужик, подумал, но говорит:

- Ладно. Давайте таксу.

Как говорит один знакомый преподаватель ОБЖ: "Первыми спасают тех, кто громче всех орет, все остальное можно и не знать".