Заразите остальных своим смехом: анекдоты на вечер

- Дорогой, подари мне какое-нибудь украшение с камешком.

- С большим камешком?

- Да.

- Хорошо, камень для ландшафтного дизайна подойдет?

- Пап, а с какой стороны печень?

- У тебя с правой, а у меня, похоже, уже и с правой, и с левой...

Разговор на студенческой свадьбе:

- А что это невеста не ест, не пьет?

- А она не скидывалась...

Вылечился, наконец, от простуды и открыл для себя мир запахов. Боже, как же вокруг воняет!

- Машенька, а ты кем мечтаешь стать?

- Змеей!

- Зачем, Машенька?

- Чтобы ходить в школу лежа!