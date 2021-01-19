Заразите остальных своим смехом: анекдоты на вечер

- Дорогой, подари мне какое-нибудь украшение с камешком.
- С большим камешком?
- Да.
- Хорошо, камень для ландшафтного дизайна подойдет?
- Пап, а с какой стороны печень?
- У тебя с правой, а у меня, похоже, уже и с правой, и с левой...
Разговор на студенческой свадьбе:
- А что это невеста не ест, не пьет?
- А она не скидывалась...
Вылечился, наконец, от простуды и открыл для себя мир запахов. Боже, как же вокруг воняет!
- Машенька, а ты кем мечтаешь стать?
- Змеей!
- Зачем, Машенька?
- Чтобы ходить в школу лежа!