Весело и забавно: уморительные утренние анекдоты

- Да, сударь, Вы так похожи на моего мужа!
- Чем же, мадам?
- Соплями.
- Мда, а Вы похожи на мою покойную жену. Кстати, несчастный случай - упала именно с этого моста.
- А когда у тебя последний раз был cекc? - Дай календарик - За какой год?
Жена призналась мужу, что изменила ему, когда он был на рыбалке. И он исчез.
Неделю его не видела. Потом еле-еле стала видеть правым глазом.
Не расстраивайся, что у тебя нет денег. Ведь есть вещи, которые не купишь ни за какие деньги. Например, живой динозавр.
Если у тебя в детстве не было велосипеда, а теперь ты вырос и купил себе "Бентли", то у тебя в детстве все равно не было велосипеда.