Весело и забавно: уморительные утренние анекдоты

- Да, сударь, Вы так похожи на моего мужа!

- Чем же, мадам?

- Соплями.

- Мда, а Вы похожи на мою покойную жену. Кстати, несчастный случай - упала именно с этого моста.

- А когда у тебя последний раз был cекc? - Дай календарик - За какой год?

Жена призналась мужу, что изменила ему, когда он был на рыбалке. И он исчез.

Неделю его не видела. Потом еле-еле стала видеть правым глазом.

Не расстраивайся, что у тебя нет денег. Ведь есть вещи, которые не купишь ни за какие деньги. Например, живой динозавр.

Если у тебя в детстве не было велосипеда, а теперь ты вырос и купил себе "Бентли", то у тебя в детстве все равно не было велосипеда.