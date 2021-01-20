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Среда, 20.01.2021
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Весело и забавно: уморительные утренние анекдоты

Весело и забавно: уморительные утренние анекдоты
06:00 Сегодня Телеграф

- Да, сударь, Вы так похожи на моего мужа!

- Чем же, мадам?

- Соплями.

- Мда, а Вы похожи на мою покойную жену. Кстати, несчастный случай - упала именно с этого моста.

- А когда у тебя последний раз был cекc? - Дай календарик - За какой год?

Жена призналась мужу, что изменила ему, когда он был на рыбалке. И он исчез.

Неделю его не видела. Потом еле-еле стала видеть правым глазом.

Не расстраивайся, что у тебя нет денег. Ведь есть вещи, которые не купишь ни за какие деньги. Например, живой динозавр.

Заразите остальных своим смехом: анекдоты на вечер

Если у тебя в детстве не было велосипеда, а теперь ты вырос и купил себе "Бентли", то у тебя в детстве все равно не было велосипеда.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 346

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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