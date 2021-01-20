Юморок для настоящих гурманов: свежая подборка анекдотов

- Ты знаешь, Виагра оказывается очень сильно влияет на зрение.

- Как?

- После ее приема на женщин смотришь совершенно другим взглядом.

Секс без любви - это бессмысленный опыт, но с точки зрения приобретения бессмысленного опыта - это классно!

Да когда уже ко мне наконец придет та самая проверка, про которую я думаю, когда убираюсь дома? Мол: "Придут ко мне, а у меня пыль на подоконнике и вещи в шкафу аккуратно не сложены". Я это что, для себя делаю что ли?

2 часа ночи, конец мая, во дворе многоэтажки полная тишина. Вдруг из одного из темных окон раздается характерное "цзинь" закончившей работу микроволновки. Громогласный голос со двора:

- О! Кто-то жрет!

Наблюдение из жизни: если таксист делает музыку потише, значит, он не знает куда дальше ехать.