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Для тех, кто внезапно загрустил: вечерние анекдоты

Для тех, кто внезапно загрустил: вечерние анекдоты
Обновлено 17:26 Сегодня Телеграф

Глядя на то, как муж не морщась, ест и запивает молоком приготовленную мной гадость... Я поняла, что женился он на мне по любви...

Я не пользуюсь социальными сетями или приложениями для того, чтобы познакомиться, я предпочитаю встречаться по старинке - никогда.

О, этот момент, когда в сериале какой-то перерыв между кадрами, темный экран, и в нем отражение твоей жующей морды с бессмысленным взглядом...

Разрыв отношений с любимым - всегда больно. Не так, конечно, как ножницами в глаз, но все равно.

Юморок для настоящих гурманов: свежая подборка анекдотов

- Фима, я решила получать удовольствие от секса...

- Как это?

- Очень просто: я решила брать с тебя деньги.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 183

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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