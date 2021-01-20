Для тех, кто внезапно загрустил: вечерние анекдоты

Глядя на то, как муж не морщась, ест и запивает молоком приготовленную мной гадость... Я поняла, что женился он на мне по любви...
Я не пользуюсь социальными сетями или приложениями для того, чтобы познакомиться, я предпочитаю встречаться по старинке - никогда.
О, этот момент, когда в сериале какой-то перерыв между кадрами, темный экран, и в нем отражение твоей жующей морды с бессмысленным взглядом...
Разрыв отношений с любимым - всегда больно. Не так, конечно, как ножницами в глаз, но все равно.
- Фима, я решила получать удовольствие от секса...
- Как это?
- Очень просто: я решила брать с тебя деньги.