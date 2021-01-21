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Четверг, 21.01.2021
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Встречайте утро с улыбкой: уморительные анекдоты

Встречайте утро с улыбкой: уморительные анекдоты
06:00 Сегодня Телеграф

Больше всего мужчин настораживают две вещи: непонятный шум в двигателе автомобиля и затихшая жена, которая вдруг стала ласковой и доброй.

- Я хорошо выгляжу?

- Да.

- Точно?

- Да.

- Точно?

- Да.

- Точно-преточно?

- Да.

- У тебя такая интонация, как будто не точно.

Муж и жена.

- Вот что бы ты делал, если бы стал вдовцом?

- Не знаю, обычно я такой бред не представляю.

- То есть вчера ты представлял, что будешь делать, если станешь бомжом, а вдовцом никогда не представлял?

- С тобой у меня больше шансов стать бомжом, чем вдовцом.

- Что лучше: вода с газом или вода без газа?

- Лучше всего вода с газом и электричеством при наличии канализации и утилизации бытовых отходов и при отсутствии воровства со стороны производителей, посредников и потребителей.

Для тех, кто внезапно загрустил: вечерние анекдоты

Полный от счастья появления долгожданного сына командир выстраивает свой батальон и говорит:

- Дорогие военнослужащие, у меня родился сын!

Они хором в ответ:

- Рады стараться, товарищ командир!

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 516

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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