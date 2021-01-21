Встречайте утро с улыбкой: уморительные анекдоты

Больше всего мужчин настораживают две вещи: непонятный шум в двигателе автомобиля и затихшая жена, которая вдруг стала ласковой и доброй.
- Я хорошо выгляжу?
- Да.
- Точно?
- Да.
- Точно?
- Да.
- Точно-преточно?
- Да.
- У тебя такая интонация, как будто не точно.
Муж и жена.
- Вот что бы ты делал, если бы стал вдовцом?
- Не знаю, обычно я такой бред не представляю.
- То есть вчера ты представлял, что будешь делать, если станешь бомжом, а вдовцом никогда не представлял?
- С тобой у меня больше шансов стать бомжом, чем вдовцом.
- Что лучше: вода с газом или вода без газа?
- Лучше всего вода с газом и электричеством при наличии канализации и утилизации бытовых отходов и при отсутствии воровства со стороны производителей, посредников и потребителей.
Полный от счастья появления долгожданного сына командир выстраивает свой батальон и говорит:
- Дорогие военнослужащие, у меня родился сын!
Они хором в ответ:
- Рады стараться, товарищ командир!