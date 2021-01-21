Встречайте утро с улыбкой: уморительные анекдоты

Больше всего мужчин настораживают две вещи: непонятный шум в двигателе автомобиля и затихшая жена, которая вдруг стала ласковой и доброй.

- Я хорошо выгляжу?

- Да.

- Точно?

- Да.

- Точно?

- Да.

- Точно-преточно?

- Да.

- У тебя такая интонация, как будто не точно.

Муж и жена.

- Вот что бы ты делал, если бы стал вдовцом?

- Не знаю, обычно я такой бред не представляю.

- То есть вчера ты представлял, что будешь делать, если станешь бомжом, а вдовцом никогда не представлял?

- С тобой у меня больше шансов стать бомжом, чем вдовцом.

- Что лучше: вода с газом или вода без газа?

- Лучше всего вода с газом и электричеством при наличии канализации и утилизации бытовых отходов и при отсутствии воровства со стороны производителей, посредников и потребителей.

Полный от счастья появления долгожданного сына командир выстраивает свой батальон и говорит:

- Дорогие военнослужащие, у меня родился сын!

Они хором в ответ:

- Рады стараться, товарищ командир!