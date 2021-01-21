Продолжаем день с улыбкой: смешная подборка анекдотов

- Мужики, у меня проблема.

- Что, опять?

- Как мне бросить свою девушку, если я ее поднять-то с трудом могу?

Мать вернулась с родительского собрания. Влетело и отцу и сыну. Да что уж скрывать, и святому духу в этот вечер пришлось тяжеловато.

- Экую ты, Марфа, рецессию отрастила!

- Чего-чего отрастила, Кузьмич?

- Темная ты, культурных слов не знаешь! Вот по телевизору говорили: наша экономика - в глубокой рецессии...

- Ты куда ходил?

- За молоком.

- И как, купил?

- Да, три бутылки.

- Понятно. А молока-то взять не забыл?

Дети разговаривают в детском саду:

- Нас у мамы двое, и у каждого - своя комната!

- А нас у мамы трое, и у каждого - свой велосипед!

- А нас у мамы семеро, и у каждого - свой папа!