Продолжаем день с улыбкой: смешная подборка анекдотов

- Мужики, у меня проблема.
- Что, опять?
- Как мне бросить свою девушку, если я ее поднять-то с трудом могу?
Мать вернулась с родительского собрания. Влетело и отцу и сыну. Да что уж скрывать, и святому духу в этот вечер пришлось тяжеловато.
- Экую ты, Марфа, рецессию отрастила!
- Чего-чего отрастила, Кузьмич?
- Темная ты, культурных слов не знаешь! Вот по телевизору говорили: наша экономика - в глубокой рецессии...
- Ты куда ходил?
- За молоком.
- И как, купил?
- Да, три бутылки.
- Понятно. А молока-то взять не забыл?
Дети разговаривают в детском саду:
- Нас у мамы двое, и у каждого - своя комната!
- А нас у мамы трое, и у каждого - свой велосипед!
- А нас у мамы семеро, и у каждого - свой папа!