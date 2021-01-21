Все, что вам нужно в этот вечер: уморительные анекдоты

Подвыпивший муж приходит вечером домой после работы:
- Дорогая, я чертовски устал и хочу есть.
- Неужели, а небось еще каких-нибудь полчаса назад ты был не уставшим и хотел пить.
- Запомни, умный человек всегда во всем сомневается. Только дурак может быть полностью уверенным в чем-то.
- Ты уверен в этом?
- Абсолютно.
Никогда не верьте толстым людям. Они хотят подружиться с вами, чтобы прийти к вам домой и съесть всю вашу еду.
- Доктор, ваша яблочная диета для похудения мне не помогает!
- А вы яблоки моете?
- Да.
- Попробуйте не мыть.
- Дорогой, скажи честно, сколько у тебя было женщин до меня?
- Честно? Ты у меня первая и единственная!
- Обманщик! Ты ведь такой искушенный любовник!
- Дорогая, но ты же не спрашивала, сколько до тебя у меня было мужчин...