Все, что вам нужно в этот вечер: уморительные анекдоты

Подвыпивший муж приходит вечером домой после работы:

- Дорогая, я чертовски устал и хочу есть.

- Неужели, а небось еще каких-нибудь полчаса назад ты был не уставшим и хотел пить.

- Запомни, умный человек всегда во всем сомневается. Только дурак может быть полностью уверенным в чем-то.

- Ты уверен в этом?

- Абсолютно.

Никогда не верьте толстым людям. Они хотят подружиться с вами, чтобы прийти к вам домой и съесть всю вашу еду.

- Доктор, ваша яблочная диета для похудения мне не помогает!

- А вы яблоки моете?

- Да.

- Попробуйте не мыть.

- Дорогой, скажи честно, сколько у тебя было женщин до меня?

- Честно? Ты у меня первая и единственная!

- Обманщик! Ты ведь такой искушенный любовник!

- Дорогая, но ты же не спрашивала, сколько до тебя у меня было мужчин...