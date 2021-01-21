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Четверг, 21.01.2021
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Все, что вам нужно в этот вечер: уморительные анекдоты

Все, что вам нужно в этот вечер: уморительные анекдоты
Обновлено 17:24 Сегодня Телеграф

Подвыпивший муж приходит вечером домой после работы:

- Дорогая, я чертовски устал и хочу есть.

- Неужели, а небось еще каких-нибудь полчаса назад ты был не уставшим и хотел пить.

- Запомни, умный человек всегда во всем сомневается. Только дурак может быть полностью уверенным в чем-то.

- Ты уверен в этом?

- Абсолютно.

Никогда не верьте толстым людям. Они хотят подружиться с вами, чтобы прийти к вам домой и съесть всю вашу еду.

- Доктор, ваша яблочная диета для похудения мне не помогает!

- А вы яблоки моете?

- Да.

- Попробуйте не мыть.

Продолжаем день с улыбкой: смешная подборка анекдотов

- Дорогой, скажи честно, сколько у тебя было женщин до меня?

- Честно? Ты у меня первая и единственная!

- Обманщик! Ты ведь такой искушенный любовник!

- Дорогая, но ты же не спрашивала, сколько до тебя у меня было мужчин...

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 386

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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