Утренний смех без границ: шутки для отличного настроения

- Милая, чем это от тебя так замечательно пахнет?

- Духами, которые ты мне вчера подарил!

- Я тебе не дарил духи!

- Дарил, дарил! Посмотри в кошельке!

- Вот ты не любишь домашними делами заниматься, в огороде копаться, на оперу сходить, да и маму мою не любишь...

- Дорогая, вся моя любовь достается тебе, на остальные мелочи не остается.

Проще всего занимать деньги у пессимиста. Убедить его в том, что скоро, все равно, конец света, и копить на будущее нет смысла, несложно!

- Мам, иногда я не понимаю нашего папу. У него зажигалка с фонариком, мобильник с фонариком, фонарик на брелоке, плюс носит в кармане светодиодный фонарик. Вчера вечером пошел в подвал за картошкой и взял с собой свечку.

- Ну, доченька, это у него еще не самая большая странность.

- Ага, но нужно учитывать, что в подвале есть свет...

- А почему, чем больше пьешь алкоголя, тем противоположный пол красивее?

- Организм думает, что его травят и пытается срочно продолжить свой род.