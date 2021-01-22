Утренний смех без границ: шутки для отличного настроения

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06:00 Сегодня Телеграф

- Милая, чем это от тебя так замечательно пахнет?

- Духами, которые ты мне вчера подарил!

- Я тебе не дарил духи!

- Дарил, дарил! Посмотри в кошельке!

- Вот ты не любишь домашними делами заниматься, в огороде копаться, на оперу сходить, да и маму мою не любишь...

- Дорогая, вся моя любовь достается тебе, на остальные мелочи не остается.

Проще всего занимать деньги у пессимиста. Убедить его в том, что скоро, все равно, конец света, и копить на будущее нет смысла, несложно!

- Мам, иногда я не понимаю нашего папу. У него зажигалка с фонариком, мобильник с фонариком, фонарик на брелоке, плюс носит в кармане светодиодный фонарик. Вчера вечером пошел в подвал за картошкой и взял с собой свечку.

- Ну, доченька, это у него еще не самая большая странность.

- Ага, но нужно учитывать, что в подвале есть свет...

Все, что вам нужно в этот вечер: уморительные анекдоты

- А почему, чем больше пьешь алкоголя, тем противоположный пол красивее?

- Организм думает, что его травят и пытается срочно продолжить свой род.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 276

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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