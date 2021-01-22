Утренний смех без границ: шутки для отличного настроения

- Милая, чем это от тебя так замечательно пахнет?
- Духами, которые ты мне вчера подарил!
- Я тебе не дарил духи!
- Дарил, дарил! Посмотри в кошельке!
- Вот ты не любишь домашними делами заниматься, в огороде копаться, на оперу сходить, да и маму мою не любишь...
- Дорогая, вся моя любовь достается тебе, на остальные мелочи не остается.
Проще всего занимать деньги у пессимиста. Убедить его в том, что скоро, все равно, конец света, и копить на будущее нет смысла, несложно!
- Мам, иногда я не понимаю нашего папу. У него зажигалка с фонариком, мобильник с фонариком, фонарик на брелоке, плюс носит в кармане светодиодный фонарик. Вчера вечером пошел в подвал за картошкой и взял с собой свечку.
- Ну, доченька, это у него еще не самая большая странность.
- Ага, но нужно учитывать, что в подвале есть свет...
- А почему, чем больше пьешь алкоголя, тем противоположный пол красивее?
- Организм думает, что его травят и пытается срочно продолжить свой род.