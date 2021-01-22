Лекарство от грусти: подборка уморительных анекдотов

Престарелые мачо женятся на молодых, желая продлить свою молодость. Как показывает практика, они тем самым укорачивают свою старость.

Песня – это когда слова положили на музыку. Современная песня – это когда положили и на музыку,и на слова.

Один мой знакомый нигде не зарегистрирован, даже в ватсапе. Он просто звонит или приходит лично, если хочет встретиться. Страшный человек.

– А Вас жена никогда не укоряет тем, что Вы работаете простым санитаром в психиатрической больнице?

– Бывает! Но когда ты можешь послать Наполеона и накостылять товарищу Ленину – чувство собственного величия побеждает жалкую критику!

Как только человечество начало называть подштанники “термобельем” – я вновь вернулся в этот лагерь. Самый необходимый ребрендинг на земле я считаю!