Шутки, которые сделают ваш вечер: подборка забавных анекдотов

– Кто там?

– Это я — твой муж из командировки…

– Неправда, у моего мужа голос тоненький, а твой — грубый! Ну ладно, заходи.

У любого, кто просмотрит 2 часа подряд новости на российском ТВ, на ногах автоматически вырастают лапти!

Один людоед поймал команду КВН, и “Уральские пельмени”, наконец-то, оправдали свое название.

Из личного опыта: если девушка орет на парня, но продолжает готовить и убираться, значит, она тоже где-то косячит.

– Здравствуйте, это поликлиника? Как пройти на эвтаназию? – Вы имели ввиду вакцинацию? – А я как сказал?