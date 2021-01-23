Больше смейтесь и меньше грустите: забавные анекдоты на утро

Сын протягивает дневник и, заглядывая в глаза, говорит:

– Главное, что мы все здоровы, правда, мам?

Единственное, что меня в детстве напрягало в сильный мороз, так это то, что снежки не лепятся.

1. Поместите платежную карту в перчатку;

2. Заплатите рукой;

3. Посмотрев на людей в очереди, громко скажите: “Все-таки стоило делать эту прививку!”

Известное правило – если в названии страны есть слова “народная” и “демократическая”, то 100% она не является ни народной, ни демократической.

Молодёжь, конечно, не та. Спрашиваешь “Где лучшие тусовки?” Не знают. “Где лучшие девчонки?” Начинают гуглить. “Где люди живут хип-хопом?” Никакой реакции. “Если хочешь найти меня, ищи меня…” Ну, говорят, дома или на работе. Потерянное поколение.