Шуточка-прибауточка: прикольные анекдоты на день

Золотая свадьба. Журналист спрашивает у супруга:

- Пятьдесят лет вы прожили со своей женой. Неужели за это время у вас ни разу не возникало желание развестись с ней?

- Желания развестись не было. Убить - было.

Блондинка, недовольная решением суда, потребовала у своего адвоката подать на эпиляцию!

Я понял, почему тридцатилетним неинтересны тусовки: когда ты можешь кайфануть, просто выпив пару таблеток от давления, просто незачем делать что-то еще.

Когда дворец строить начинали, дронов не было! Кто же знал?

- Когда человек рождается, его жизнь похожа на чистый лист, на котором судьба пишет каждому свою повесть.

- На моем по ходу она ручку расписывала.