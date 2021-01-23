Шуточка-прибауточка: прикольные анекдоты на день

Золотая свадьба. Журналист спрашивает у супруга:
- Пятьдесят лет вы прожили со своей женой. Неужели за это время у вас ни разу не возникало желание развестись с ней?
- Желания развестись не было. Убить - было.
Блондинка, недовольная решением суда, потребовала у своего адвоката подать на эпиляцию!
Я понял, почему тридцатилетним неинтересны тусовки: когда ты можешь кайфануть, просто выпив пару таблеток от давления, просто незачем делать что-то еще.
Когда дворец строить начинали, дронов не было! Кто же знал?
- Когда человек рождается, его жизнь похожа на чистый лист, на котором судьба пишет каждому свою повесть.
- На моем по ходу она ручку расписывала.