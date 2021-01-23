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Суббота, 23.01.2021
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Шуточка-прибауточка: прикольные анекдоты на день

Шуточка-прибауточка: прикольные анекдоты на день
Обновлено 10:55 Сегодня Телеграф

Золотая свадьба. Журналист спрашивает у супруга:

- Пятьдесят лет вы прожили со своей женой. Неужели за это время у вас ни разу не возникало желание развестись с ней?

- Желания развестись не было. Убить - было.

Блондинка, недовольная решением суда, потребовала у своего адвоката подать на эпиляцию!

Я понял, почему тридцатилетним неинтересны тусовки: когда ты можешь кайфануть, просто выпив пару таблеток от давления, просто незачем делать что-то еще.

Когда дворец строить начинали, дронов не было! Кто же знал?

Больше смейтесь и меньше грустите: забавные анекдоты на утро

- Когда человек рождается, его жизнь похожа на чистый лист, на котором судьба пишет каждому свою повесть.

- На моем по ходу она ручку расписывала.

 

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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