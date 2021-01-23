Юмор на любой вкус: новые анекдоты на вечер

Интервью с именинником.

- Как вам удалось дожить до 100 лет?

- Раз в год я устраиваю своему организму алкогольную шоковую терапию.

- И сколько вы тогда выпиваете?

- В этот день я не пью.

Только после свадьбы понимаешь, - с грустью думала Настенька, теребя в руках увядший аленький цветочек, - что целуешь-то заколдованного принца, а вот жить приходится все равно с чудовищем!

Если тебя кто-то обидел, то тебе требуется напрячь 42 мышцы, чтобы нахмуриться, и всего 4, чтобы развернуться и дать ему по башке.

- Что общего у облаков и учителей?

- Когда они куда-нибудь пропадают, наступает чудесный день!

Записка мужу: "Саша, забери ребенка из садика! Не волнуйся, он сам тебя узнает".