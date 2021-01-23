Юмор на любой вкус: новые анекдоты на вечер

Интервью с именинником.
- Как вам удалось дожить до 100 лет?
- Раз в год я устраиваю своему организму алкогольную шоковую терапию.
- И сколько вы тогда выпиваете?
- В этот день я не пью.
Только после свадьбы понимаешь, - с грустью думала Настенька, теребя в руках увядший аленький цветочек, - что целуешь-то заколдованного принца, а вот жить приходится все равно с чудовищем!
Если тебя кто-то обидел, то тебе требуется напрячь 42 мышцы, чтобы нахмуриться, и всего 4, чтобы развернуться и дать ему по башке.
- Что общего у облаков и учителей?
- Когда они куда-нибудь пропадают, наступает чудесный день!
Записка мужу: "Саша, забери ребенка из садика! Не волнуйся, он сам тебя узнает".