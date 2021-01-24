Утро с улыбкой: уморительная порция свежих анекдотов

- Какие ты знаешь самые крутые мошеннические схемы?
- Тарифные планы мобильных операторов!
Настоящая любовь, это когда страх потерять любимого человека больше, чем страх приобрести ее маму.
- Что Вадику подарить, парню 20 лет скоро?
- Смотря чем он увлекается.
- Дурью он мается!
- Ну так дурь ему и подарите!
Знали ли вы, что если зажечь свечу в лунном свете и произнести три раза имя любимого человека, вы будете выглядеть, как дебил...
- Исаак, чем ты так расстроен?
- Я на две минуты опоздал на поезд!
- Подумаешь, две минуты. У тебя такой вид, как будто ты опоздал на два часа!