Утро с улыбкой: уморительная порция свежих анекдотов

- Какие ты знаешь самые крутые мошеннические схемы?

- Тарифные планы мобильных операторов!

Настоящая любовь, это когда страх потерять любимого человека больше, чем страх приобрести ее маму.

- Что Вадику подарить, парню 20 лет скоро?

- Смотря чем он увлекается.

- Дурью он мается!

- Ну так дурь ему и подарите!

Знали ли вы, что если зажечь свечу в лунном свете и произнести три раза имя любимого человека, вы будете выглядеть, как дебил...

- Исаак, чем ты так расстроен?

- Я на две минуты опоздал на поезд!

- Подумаешь, две минуты. У тебя такой вид, как будто ты опоздал на два часа!