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Самое время улыбнуться: подборка уморительных анекдотов

Самое время улыбнуться: подборка уморительных анекдотов
Обновлено 11:30 Сегодня Телеграф

Сначала Достоевский хотел назвать роман “Иди на”, потом “Иди в”, однако цензура пропустила только предлог “от”, а редактор настоял на слитном написании.

Не знаю, как там некоторые жены спокойно живут, зная про любовниц своих мужиков, я чёт начинаю чувствовать себя лишней даже когда в такси водителю новые заказы прилетают и он выбирает следующий.

Когда вижу погоны машинистов метро, то представляю примерно такие звания: младший сержант андеграунда, туннелейтенант, капитан крот, майор стальной червь, полковник под, генерал тьма.

– Ребят, посоветуйте что посмотреть?

– Посмотри во что ты превратился.

Утро с улыбкой: уморительная порция свежих анекдотов

Софа предложила Мише свободные отношения: принёс зарплату домой… и свободен.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 500

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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