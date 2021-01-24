Самое время улыбнуться: подборка уморительных анекдотов

Сначала Достоевский хотел назвать роман “Иди на”, потом “Иди в”, однако цензура пропустила только предлог “от”, а редактор настоял на слитном написании.

Не знаю, как там некоторые жены спокойно живут, зная про любовниц своих мужиков, я чёт начинаю чувствовать себя лишней даже когда в такси водителю новые заказы прилетают и он выбирает следующий.

Когда вижу погоны машинистов метро, то представляю примерно такие звания: младший сержант андеграунда, туннелейтенант, капитан крот, майор стальной червь, полковник под, генерал тьма.

– Ребят, посоветуйте что посмотреть?

– Посмотри во что ты превратился.

Софа предложила Мише свободные отношения: принёс зарплату домой… и свободен.