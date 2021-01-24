Этот вечер стоит провести на позитиве: подборка смешных анекдотов

– Ваш заказ принят. Ждите суки доставку.

– Я конечно подожду, но Вы либо “т” пропустили, либо я негодую!

В крещение, как всегда, звонила мама: “Сынок, ты набери воду хотя бы дома из под крана, она сегодня вся святая”

И я даже не спорил с ней – судя по квитанциям из ЖКХ, она у нас святая круглый год.

– Мне пачку парламента, пожалуйста

– А вам есть 18 лет?

– Конечно

– Паспорт покажите

– Нету с собой… Короче, мы не жалкие букашки, супер-ниндзя-черепашки, клавиатура на Нокиа разблокируется кнопкой меню плюс звездочка, а в сериале “Друзья”…

– Дед, аптека за углом

Поворачивая холодный кран на кухне, научился корректировать тональность поющей в душе жены.

- Сейчас врачи действуют по протоколу.

- А раньше?

- Раньше лечили.