Этот вечер стоит провести на позитиве: подборка смешных анекдотов

– Ваш заказ принят. Ждите суки доставку.
– Я конечно подожду, но Вы либо “т” пропустили, либо я негодую!
В крещение, как всегда, звонила мама: “Сынок, ты набери воду хотя бы дома из под крана, она сегодня вся святая”
И я даже не спорил с ней – судя по квитанциям из ЖКХ, она у нас святая круглый год.
– Мне пачку парламента, пожалуйста
– А вам есть 18 лет?
– Конечно
– Паспорт покажите
– Нету с собой… Короче, мы не жалкие букашки, супер-ниндзя-черепашки, клавиатура на Нокиа разблокируется кнопкой меню плюс звездочка, а в сериале “Друзья”…
– Дед, аптека за углом
Поворачивая холодный кран на кухне, научился корректировать тональность поющей в душе жены.
- Сейчас врачи действуют по протоколу.
- А раньше?
- Раньше лечили.