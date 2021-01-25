Порция заразного смеха с самого утра: забавные анекдоты

- Петрович, ты не знаешь, куда у нас со склада шесть коробок энергетика пропало?
- Не знаю!
- Может, их спёрли, пока ты спал?
- Это исключено! Я уже две недели вообще не сплю!..
Мужики! Самозатачивающихся ножей в природе не существует, их придумали жёны, чтобы не объяснять мужьям, КТО точит ножи.
Интервью с именинником.
- Как вам удалось дожить до 100 лет?
- Раз в год я устраиваю своему организму алкогольную шоковую терапию.
- И сколько вы тогда выпиваете?
- В этот день я не пью.
На что я трачу свои нервы и силы, когда на меня сваливается сразу множество дел:
1. Выполняю эти дела - 20%
2. Переживаю из-за того, что на меня свалилось множество дел - 80%
Вовочка спрашивает у отца:
- Папа, а что такое храм?
- Это место, где взрослые дяди и тёти обещают, что больше так делать не будут.