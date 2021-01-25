Порция заразного смеха с самого утра: забавные анекдоты

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Понедельник, 25.01.2021
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06:00 Сегодня Телеграф

- Петрович, ты не знаешь, куда у нас со склада шесть коробок энергетика пропало?

- Не знаю!

- Может, их спёрли, пока ты спал?

- Это исключено! Я уже две недели вообще не сплю!..

Мужики! Самозатачивающихся ножей в природе не существует, их придумали жёны, чтобы не объяснять мужьям, КТО точит ножи.

Интервью с именинником.

- Как вам удалось дожить до 100 лет?

- Раз в год я устраиваю своему организму алкогольную шоковую терапию.

- И сколько вы тогда выпиваете?

- В этот день я не пью.

На что я трачу свои нервы и силы, когда на меня сваливается сразу множество дел:

1. Выполняю эти дела - 20%

2. Переживаю из-за того, что на меня свалилось множество дел - 80%

Этот вечер стоит провести на позитиве: подборка смешных анекдотов

Вовочка спрашивает у отца:

- Папа, а что такое храм?

- Это место, где взрослые дяди и тёти обещают, что больше так делать не будут.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 654

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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