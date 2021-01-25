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Понедельник, 25.01.2021
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Шутки, которые сделают ваш день незабываемым: подборка смешных анекдотов
Обновлено 11:01 Сегодня Телеграф

Я – еврейский джинн, у тебя есть два желания.

– Как же так?! Всегда дают три!

– Ладно, исполнено. У тебя осталось два желания.

Зазвонили оба сотовых телефона.

Запиликал стационарный телефон.

Заорал на всю квартиру скайп.

А хозяин квартиры, сидя на унитазе, истерично заорал: “В дверь еще позвоните, б…, в две-е-ерь!”.

И только консультация психолога помогла вернуть мужа в семью. В которой он вырос.

– Мне на голову шкатулка упала… – А что в ней было? – Ничего… – А в шкатулке?

Порция заразного смеха с самого утра: забавные анекдоты

– Доктор, у меня хорошее настроение, я хочу ходить по кафешкам, барам, магазинам и покупать всё, что мне нравится! Что со мной? – Это у вас зарплата. Это пройдёт!

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 691

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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