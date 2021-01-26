Самое время улыбнуться: подборка позитивных анекдотов на утро

— Дочка, почему бутылка с виски наполовину пуста?
— Потому что ты пессимист, папа!
— Алло, дорогой, что тебе сегодня приготовить на ужин?
— Устриц в нормандском соусе!
— Ну что ж, пельмени, так пельмени.
— Опять на голых баб в Инстаграме пялишься?!
— Что ты, дорогая?! За крещенских купальщиц радуюсь!
Дороги в городе были настолько плохими, что когда врачи «скорой» говорили: «Мы его потеряли!» — водитель разворачивался и ехал искать пациента.
— А вы кто?
— Эксперт-баллистик уголовного розыска.
— А чем вы занимаетесь?
— А чем попало.