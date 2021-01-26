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Настройся на волну позитива: забавные анекдоты для поднятия настроения

Настройся на волну позитива: забавные анекдоты для поднятия настроения
Обновлено 11:14 Сегодня Телеграф

— Две бутылки виски и пачку сигарет, пожалуйста.

— Чем будете расплачиваться, наличными или картой?

— Здоровьем.

Анекдот о выборе супруги

Соседи в окне напротив занимаются любовью у подоконника. Помахала рукой. Помахали в ответ. Риэлтер не обманула – тихий район, дружелюбные соседи.

Анекдот про похудение

Приемная. Заторможенная секретарша очень-­очень медленно заваривает чай, потом очень-очень медленно начинает набирать на компьютере какой-то документ. Посетитель нервно спрашивает: – Девушка! Вы умеете хоть что-нибудь делать быстро? – Да. Я быстро устаю.

Анекдот о злых и радостных людях

– Привет! А чего это у тебя такое лицо заплывшее? – А это мы вчера с приятелем всю ночь со злом боролись... – Победили? – Не-а. Осталось. Будешь?

Анекдот про парня без девушки

Самое время улыбнуться: подборка позитивных анекдотов на утро

Утро. Избушка трех медведей... Медведь, заглядывая в свою тарелку, рычит: — Кто ел из моей тарелки и все съел? Медвежонок, заглядывая в свою тарелку, пищит: — Кто ел из моей тарелочки и все съел? Мама медведица из кухни: — Как же вы меня достали! Я еще ничего не готовила!

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,177

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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