Настройся на волну позитива: забавные анекдоты для поднятия настроения

— Две бутылки виски и пачку сигарет, пожалуйста.

— Чем будете расплачиваться, наличными или картой?

— Здоровьем.

Соседи в окне напротив занимаются любовью у подоконника. Помахала рукой. Помахали в ответ. Риэлтер не обманула – тихий район, дружелюбные соседи.

Приемная. Заторможенная секретарша очень-­очень медленно заваривает чай, потом очень-очень медленно начинает набирать на компьютере какой-то документ. Посетитель нервно спрашивает: – Девушка! Вы умеете хоть что-нибудь делать быстро? – Да. Я быстро устаю.

– Привет! А чего это у тебя такое лицо заплывшее? – А это мы вчера с приятелем всю ночь со злом боролись... – Победили? – Не-а. Осталось. Будешь?

Утро. Избушка трех медведей... Медведь, заглядывая в свою тарелку, рычит: — Кто ел из моей тарелки и все съел? Медвежонок, заглядывая в свою тарелку, пищит: — Кто ел из моей тарелочки и все съел? Мама медведица из кухни: — Как же вы меня достали! Я еще ничего не готовила!