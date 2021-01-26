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Заряжаемся позитивным настроением: веселые анекдоты на вечер

Заряжаемся позитивным настроением: веселые анекдоты на вечер
Обновлено 17:33 Сегодня Телеграф

Оказывала юридическую помощь армянину. Он передает гонорар, а я решила поблагодарить его по-французски, как в кино "Д`Артаньян и три мушкетера":

– Мерси боку! ("Большое спасибо".)

– Я не с Баку, я с Еревана.

Вас тоже бесит когда приводишь девушку в ресторан, начинаешь из сумки контейнеры с едой доставать, чтобы официант в микроволновке разогрел, а она такое лицо недовольное делает и просит других посетителей не фотографировать вас?

Я из тех мужчин, которым женщины делают комплименты только в одном случае – когда на рынке пуховик примеряю.

До двух лет я был дико популярен у женщин. Сами подкатывали, улыбались, буквально на руках носили… Дальше пошло что-то не так!

Настройся на волну позитива: забавные анекдоты для поднятия настроения

Хирург – больному: – У нас сегодня специальная акция! По обычной цене мы предлагаем не одну, а две операции! Больной: – А можно отказаться от второй операции? – Можно! За дополнительную плату!

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 300

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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