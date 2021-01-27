Улыбнись миру и он улыбнется в ответ: прикольные утренние анекдоты

В темном переулке: – Мужик, купи лом. – Да зачем он мне нужен! Что я с ним буду делать? – Тогда давай кошелек и мобильник. – Ой, нет, погоди… А почем лом-то? – А лом уже не продается.

Цирк. Смертельный номер: дрессировщица целует огромного льва в морду. После этого конферансье объявляет: – Кто повторит этот номер, получит 10 тысяч. С галерки доносится голос: – Я повторю! Только уберите хищника.

– Я изобрел прибор, позволяющий видеть сквозь стены! – Так он уже давно известен. – Не может быть! И как он называется? – Окно.

Встречаются две знакомые. – Ну как муж? – Ой, я так счастлива! С тех пор как поженились, мы еще ни разу не поссорились. Хоть бы и второй день прошел так же!

– Если поменять местами две буквы в слове "сковорода" получается "скоро вода". – Хм, а если поменять местами буквы в слове "сковородка" – получается гораздо оптимистичнее!