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Не грусти, а позитив в сердце пусти: подборка смешных анекдотов

Не грусти, а позитив в сердце пусти: подборка смешных анекдотов
Обновлено 11:25 Сегодня Телеграф

Операторы мобильной связи такие: Остатки интернета больше не сгорают в конце месяца! Хватит терпеть это говно, которое придумали тоже мы, но раньше.

Анекдот про собаку

Очередь бывает живая, по записи и “мне только спросить”.

Сегодня видел рождение нового вида очередей. Женщина, уверенно подвинула остальных и рванула дверь в кабинет со словами:

– Здравствуйте, я вчерашняя женщина!

Анекдот о правах

Она: приезжает к тебе, надевает твою любимую футболку и гоняет в ней по квартире довольная.

Ты: приезжаешь к ней, надеваешь ее любимые чулки с подвязками – она выгоняет тебя из квартиры.

Как это работает вообще?

Анекдот о святом

Пристегиваюсь даже на заднем сиденье. Из-за этого многие водители смотрят на меня как на дурачка. А потом вылетают через лобовое, потому что надо смотреть на дорогу, а не на пассажира сзади.

Анекдот о грибниках

Улыбнись миру и он улыбнется в ответ: прикольные утренние анекдоты

А как производители узнали, что кошачий корм стал на двадцать процентов вкуснее?

- Всё просто, насыпали коту в миску корма, прицепили к его хвосту динамометр и потянули!

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 289

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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