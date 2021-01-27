Не грусти, а позитив в сердце пусти: подборка смешных анекдотов

Операторы мобильной связи такие: Остатки интернета больше не сгорают в конце месяца! Хватит терпеть это говно, которое придумали тоже мы, но раньше.

Очередь бывает живая, по записи и “мне только спросить”.

Сегодня видел рождение нового вида очередей. Женщина, уверенно подвинула остальных и рванула дверь в кабинет со словами:

– Здравствуйте, я вчерашняя женщина!

Она: приезжает к тебе, надевает твою любимую футболку и гоняет в ней по квартире довольная.

Ты: приезжаешь к ней, надеваешь ее любимые чулки с подвязками – она выгоняет тебя из квартиры.

Как это работает вообще?

Пристегиваюсь даже на заднем сиденье. Из-за этого многие водители смотрят на меня как на дурачка. А потом вылетают через лобовое, потому что надо смотреть на дорогу, а не на пассажира сзади.

А как производители узнали, что кошачий корм стал на двадцать процентов вкуснее?

- Всё просто, насыпали коту в миску корма, прицепили к его хвосту динамометр и потянули!