Миру без вашего смеха грустно: веселые вечерние анекдоты

— Как хакеры взламывают банкоматы? — Очень просто! Берут ноутбук и кувалду. Разбивают кувалдой банкомат, забирают деньги и сваливают. — А зачем нужен ноутбук? — Какой же хакер без ноутбука?!

Женат 7 лет. Еще со студенческих времен жену называю "маленькая моя". Так вот, сегодня, придя с работы, спрашиваю жену: "как ты, маленькая моя? ", но тут выбегает 5-летняя дочка с криками: "я твоя маленькая, а она уже кобыла здоровая! "

Впервые в постели с новым парнем. Зная за собой одну особенность, в самом начале акта предупредила его: "Если заплачу, не останавливайся". На что получила мгновенный ответ "Если остановлюсь — не плачь". Ржали долго....

На свадьбе. Свидетель и свидетельница по традиции пошли собирать мелочь с гостей — "на мальчика, на девочку" — на кого больше наберут, тот первым у молодых родится. Очень пьяный гость: — Так мы на девочку уже скидывались. Жениху перед мальчишником.

Сидят ГАИ-шники, разгадывают кроссворд: — Ночной наряд, начинается на букву "П". — Патруль? — Не подходит. — Пост? — Не подходит. — Пикет? — Не подходит. — Посмотри на последней странице... — Хм... "Пижама"!