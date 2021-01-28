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Четверг, 28.01.2021
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Заряд позитива обеспечен: самые смешные анекдоты на утро

Заряд позитива обеспечен: самые смешные анекдоты на утро
06:00 Сегодня Телеграф

— Прикинь, несколько раз чуть не спалился. Жену именем любовницы хотел назвать. Пришлось кошечку завести. Машкой назвал. Теперь с этим все тип-топ...

— Красава. . Так, а чо такой смурной?

— Да, неделю назад жена собаку купила... Ашотом назвала... Вот сижу... думаю...

Анекдот про логопеда

Трехлетний малыш получает от бабушки подарок на день рождения. Развернув его он видит, что это водяной пистолет и, завизжав от восторга, бежит быстро наполнить его. Мама совсем не в восторге и набирает номер матери: "Мама ты помнишь как мы доводили тебя до сумасшествия своими водяными пистолетами?" Бабушка улыбается, и говорит:"Конечно же я помню это!".

Анекдот про дождь

Разбирал старые вещи родителей, нашел книгу: Н. Б. Лурье. "Воспитание глубоко умственно отсталого ребенка в семье". Задумался...

Анекдот про деньги

Пастор на проповеди: — Дети мои! Что надо сделать прежде всего, чтобы испросить прощения за грехи свои? Девичий голос: — Согрешить!

Анекдот про вампиров

Миру без вашего смеха грустно: веселые вечерние анекдоты

Был я маленьким в садике. Однажды пришел какой-то мужчина, и воспитательница собрала меня и передала ему. Я шел не смея пикнуть. Когда пришли домой — оказалось, что просто папа сбрил усы и бороду.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 130

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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