Улыбка обеспечена: новые анекдоты на день

Охранник ресторана - официанту:

- Давай я выгоню вон того типа в углу, он уже минут сорок лежит пьяный на столике.

- Не надо! Я его бужу каждые десять минут, он уже четыре раза расплатился по счету.

Действительно острая шутка оставляет после себя приятное воспоминание. Или синяк под глазом.

Надо позвонить маме и сказать, что за все эти годы никто на улице так и не предложил мне наркотики.

Самые воспитанные и взаимовежливые люди при встрече - это грибники. Каждый понимает: вокруг лес, у оппонента - нож!

Я, говорит, как Чебурек. Снаружи - жирная, внутри - котенок.