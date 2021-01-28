Позитивная нотка в конце рабочего дня: вечерние анекдоты

Мужик, возвращаясь с рыбалки, встречает друга.

- Ну как съездил?

- Нормально...

- Что поймал в этот раз?

- Ничего, баб решили не брать.

Глупость, что идеальная женская грудь должна помещаться в ладонь. Где вы видели, чтобы вымя помещалось в копыто быка, например.

Я десять минут наблюдал, как мой пес гоняется за своим хвостом, и подумал: "Такому вот хорошо, немного нужно, чтобы себя занять". А потом я осознал, что уже десять минут наблюдаю, как мой пес гоняется за своим хвостом...

Некоторые дети считают, что у них под кроватью живет крокодил. А некоторые взрослые считают, что он живет в кровати.

Соседский пацан вызвал меня на бой с водяными пистолетами. Я просто пишу это сообщение, пока закипает вода в кастрюле.