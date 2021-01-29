Скачать
Пятница, 29.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Коломойский передал привет Зеленскому: в повторном провале с назначением Витренко увидели знак
Коломойский передал привет Зеленскому: в повторном провале с назначением Витренко увидели знак
Смерть при родах: почему женщины предпочитают советы модных блогерш вместо родильных домов
Смерть при родах: почему женщины предпочитают советы модных блогерш вместо родильных домов
Верховная Рада во второй раз отказалась назначать Витренко министром
Верховная Рада во второй раз отказалась назначать Витренко министром
"Ливерпуль" прервал голевое молчание, размявшись на "Тоттенхэме" (видео)
"Ливерпуль" прервал голевое молчание, размявшись на "Тоттенхэме" (видео)

Лучшее лекарство - это смех: новые анекдоты на утро

Лучшее лекарство - это смех: новые анекдоты на утро
06:00 Сегодня Телеграф

Отец дочери:

- Я тебя вчера видел за рулем автомобиля, а рядом с тобой сидел симпатичный седовласый мужчина...

- Папочка, этот мужчина - мой инструктор. Но он был брюнетом, когда садился в машину...

- Нет, нет, Наум Соломонович, я уже похоронила трех мужей и твердо решила, что лучше уж мне остаться вдовой.

- Роза Марковна, а давайте попробуем в четвертый раз! Может быть, теперь таки все получится наоборот?

После того, как закончилась еда в холодильнике, компьютерщик еще неделю может питаться крошками из клавиатуры.

- Скажи, почему ты так поздно женился?

- Видишь ли, прежде чем решиться на этот серьезный шаг, я хотел иметь надежный и постоянный доход.

- И ты теперь его имеешь?

- Да, я получаю пенсию.

Позитивная нотка в конце рабочего дня: вечерние анекдоты

Ужинаем: я - супом, кот - колбасой. Кладу коту в миску кусок курицы из супа. Вижу, что ему нравится. Выхожу из кухни взять телефон, возвращаюсь и нахожу в своем супе кусочек колбасы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 297

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Тазик, если начнет тошнить - у нас есть": акушер-гинеколог пригласила Софию Стужук в операционную
02 Коломойский передал привет Зеленскому: в повторном провале с назначением Витренко увидели знак
03 Пропагандистка Симоньян во время поездки в Донецк наговорила на уголовную статью
04 Януковичу объявили новое подозрение
05 Боец ВСУ погиб под колесами тягача на полигоне: детали трагедии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине разрешили применение не до конца проверенных вакцин против коронавируса
В Украине разрешили применение не до конца проверенных вакцин против коронавируса
ОАСК отменил новое правописание украинского языка: решение активно обсуждают в сети
ОАСК отменил новое правописание украинского языка: решение активно обсуждают в сети
В Украине появится Бюро экономической безопасности: что это за орган и как он будет работать
В Украине появится Бюро экономической безопасности: что это за орган и как он будет работать
Какой праздник 29 января: народные приметы и запреты
Какой праздник 29 января: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь