Лучшее лекарство - это смех: новые анекдоты на утро

Отец дочери:

- Я тебя вчера видел за рулем автомобиля, а рядом с тобой сидел симпатичный седовласый мужчина...

- Папочка, этот мужчина - мой инструктор. Но он был брюнетом, когда садился в машину...

- Нет, нет, Наум Соломонович, я уже похоронила трех мужей и твердо решила, что лучше уж мне остаться вдовой.

- Роза Марковна, а давайте попробуем в четвертый раз! Может быть, теперь таки все получится наоборот?

После того, как закончилась еда в холодильнике, компьютерщик еще неделю может питаться крошками из клавиатуры.

- Скажи, почему ты так поздно женился?

- Видишь ли, прежде чем решиться на этот серьезный шаг, я хотел иметь надежный и постоянный доход.

- И ты теперь его имеешь?

- Да, я получаю пенсию.

Ужинаем: я - супом, кот - колбасой. Кладу коту в миску кусок курицы из супа. Вижу, что ему нравится. Выхожу из кухни взять телефон, возвращаюсь и нахожу в своем супе кусочек колбасы.