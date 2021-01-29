Прочитал прикольчик - получил задорчик: новая порция анекдотов

Наши ученые установили, что возраст пойманной ими черепахи 300 лет. Жаль не удастся узнать, сколько бы еще прожила черепаха, если бы ее не поймали наши ученые...

- У вас двойняшки? Как вы с ними справляетесь? Они же так шумят.

- Ничего, нормально. Один шумит так, что второго не слышно!

Один приятель звонит другому:

- Слушай, какое есть средство от бессонницы?

- Вода.

- Как вода?

- Обычная вода. Две капли воды на стакан спирта - и бессонницу, как рукой снимет!

- Реклама работает?

- Да, работает. Вчера дали рекламу: "Нужен сторож". Ночью обокрали.

- Вовочка, ты вот написал в своем сочинении, что тебе нравится мальчик из нашего класса и он даже поцеловал тебя, скажи, это правда?

И тут Вовочка вдруг понял как опасно списывать у Машеньки!