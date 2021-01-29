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Позитивный вечерок без тревог: анекдоты

Позитивный вечерок без тревог: анекдоты
17:09 Сегодня Телеграф

Я уступаю женщинам место, говоря им: "Садитесь" - где бы я ни был.

Но не потому, что я вежливый, а потому, что люблю указывать, что им делать.

В офисе раздается телефонный звонок:

- Алло, вам нужен начальник отдела кадров?

- Нет, не нужен.

- Тогда нафиг вы его держите?

Женщина говорит своему любовнику:

- Дорогой, муж такой лентяй, ничего дома не делает, наточи мне, пожалуйста, ножи.

Любовник сидит, точит ножи и думает:

- Интересно, а кто же у меня дома ножи точит?

- Вовочка, а как же ты умудрился по физкультуре двойку заработать?

- Папа, физкультурник велел мне обложить козла матами.

- Так и что?

- Так я сходил к директору и обложил!

Прочитал прикольчик - получил задорчик: новая порция анекдотов

Судья спрашивает подсудимую-блондинку:

- Почему вы отравили соседей?

- А мне, в магазине сказали, что травить тараканов лучше вместе с соседями.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 755

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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