Позитивный вечерок без тревог: анекдоты

Я уступаю женщинам место, говоря им: "Садитесь" - где бы я ни был.
Но не потому, что я вежливый, а потому, что люблю указывать, что им делать.
В офисе раздается телефонный звонок:
- Алло, вам нужен начальник отдела кадров?
- Нет, не нужен.
- Тогда нафиг вы его держите?
Женщина говорит своему любовнику:
- Дорогой, муж такой лентяй, ничего дома не делает, наточи мне, пожалуйста, ножи.
Любовник сидит, точит ножи и думает:
- Интересно, а кто же у меня дома ножи точит?
- Вовочка, а как же ты умудрился по физкультуре двойку заработать?
- Папа, физкультурник велел мне обложить козла матами.
- Так и что?
- Так я сходил к директору и обложил!
Судья спрашивает подсудимую-блондинку:
- Почему вы отравили соседей?
- А мне, в магазине сказали, что травить тараканов лучше вместе с соседями.