Позитивная суббота без тревог: свежие утренние анекдоты

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Суббота, 30.01.2021
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06:00 Сегодня Телеграф

Имею возможность иметь козу, но не имею желания. Имею желание иметь машину, но коза говорит: "Сначала шуба!".

- Учитель, скажите, что нужно мужчине от женщины?

- Мужчине нужна любовь, внимание, забота, ласка.

- А одним словом?

- Секс.

- А что нужно женщине от мужчины?

- Женщине нужна любовь, внимание, забота, ласка.

- То есть, тоже секс?

- Нет, деньги.

Вовочка говорит отцу:

- Тебя в школу вызывают!

- А в чем дело?

- Да я там бомбочку маленькую взорвал.

- Ну, если маленькую, то зачем мне в школу идти?

- Правильно! Чего по развалинам ходить!

Сильно опоздавший Вовочка стоит перед учительницей.

- Что случилось?

- На меня напал вооруженный бандит!

- Боже! И что он сделал?

- Отнял домашнее задание...

- Каких современных философов вы можете назвать?

- Кличко.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 276

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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