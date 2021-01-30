Позитивная суббота без тревог: свежие утренние анекдоты

Имею возможность иметь козу, но не имею желания. Имею желание иметь машину, но коза говорит: "Сначала шуба!".
- Учитель, скажите, что нужно мужчине от женщины?
- Мужчине нужна любовь, внимание, забота, ласка.
- А одним словом?
- Секс.
- А что нужно женщине от мужчины?
- Женщине нужна любовь, внимание, забота, ласка.
- То есть, тоже секс?
- Нет, деньги.
Вовочка говорит отцу:
- Тебя в школу вызывают!
- А в чем дело?
- Да я там бомбочку маленькую взорвал.
- Ну, если маленькую, то зачем мне в школу идти?
- Правильно! Чего по развалинам ходить!
Сильно опоздавший Вовочка стоит перед учительницей.
- Что случилось?
- На меня напал вооруженный бандит!
- Боже! И что он сделал?
- Отнял домашнее задание...
- Каких современных философов вы можете назвать?
- Кличко.