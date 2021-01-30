Позитивная суббота без тревог: свежие утренние анекдоты

Имею возможность иметь козу, но не имею желания. Имею желание иметь машину, но коза говорит: "Сначала шуба!".

- Учитель, скажите, что нужно мужчине от женщины?

- Мужчине нужна любовь, внимание, забота, ласка.

- А одним словом?

- Секс.

- А что нужно женщине от мужчины?

- Женщине нужна любовь, внимание, забота, ласка.

- То есть, тоже секс?

- Нет, деньги.

Вовочка говорит отцу:

- Тебя в школу вызывают!

- А в чем дело?

- Да я там бомбочку маленькую взорвал.

- Ну, если маленькую, то зачем мне в школу идти?

- Правильно! Чего по развалинам ходить!

Сильно опоздавший Вовочка стоит перед учительницей.

- Что случилось?

- На меня напал вооруженный бандит!

- Боже! И что он сделал?

- Отнял домашнее задание...

- Каких современных философов вы можете назвать?

- Кличко.