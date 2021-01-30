Заряжаемся позитивным настроением: подборка веселых анекдотов

В каждом сериале есть перерыв между кадрами, темный экран, и в нем отражение твоей жующей морды с бессмысленным взглядом…

Можно я займу дворец, если все от него отказываются?

Я уступаю женщинам место, говоря им: “Садитесь”, где бы я ни был. Но не потому, что я вежливый, а потому, что люблю указывать, что им делать.

Учительница русского языка, прыгнувшая с парашютом, была потрясена, удивлена, крайне обескуражена, но вслух кричала по-другому.

— Ну что, наш сын скоро станет папой. Готовь отец деньги на свадьбу.

— Я не понял! Его два штрафа из метро за то, что он был без перчаток, ничему не научили?