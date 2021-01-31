Теплый лучик в зимнюю погоду: забавные анекдоты на утро

Хочется снова стать 13-летним, чтобы просрать свою жизнь иначе. У меня появились свежие идеи.

Любой плохой день можно исправить сном, едой и алкоголем. Есть еще, конечно, секс, но это для успешных.

– Человек, как смартфон: самый энергозатратный орган у него – мозг.

– Вот почему многие его отключают, чтобы не разряжался.

Примета: Если дома закончились деньги, то в ближайшее время обязательно закончатся – шампунь, зубная паста, стиральный порошок и туалетная бумага.

– Сарочка! Я тебя прошу, посиди минутку молча, – обращается Абрам к жене в автомобиле. – А то никак не понять, завелся двигатель или нет.