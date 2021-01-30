Грусть, давай, до свидания: забавные анекдоты на вечер

Алкоголь после 23 продавать запретили? Молодцы. Теперь еще тортики продавать после 19 запретите, пожалуйста!

Когда у Петровича спросили, есть ли у него твиттер, он гордо ответил, что по молодости был. Но он его вылечил.

— Вчера так напились, что прямо из окна запускали салат!

— Может, салют?

— Точно, салют. Крабовый…

— Тебе купить что-нибудь?

— Да!

— Что?

— Не знаю, но купи два!

Экзамен по психологии.

Преподаватель студенту:

- Тяните билет...

Студент:

- Вы хотите поговорить об этой Вашей навязчивой идее?

Преподаватель:

- Давайте зачётку... Пять!