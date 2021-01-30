Грусть, давай, до свидания: забавные анекдоты на вечер

Алкоголь после 23 продавать запретили? Молодцы. Теперь еще тортики продавать после 19 запретите, пожалуйста!
Когда у Петровича спросили, есть ли у него твиттер, он гордо ответил, что по молодости был. Но он его вылечил.
— Вчера так напились, что прямо из окна запускали салат!
— Может, салют?
— Точно, салют. Крабовый…
— Тебе купить что-нибудь?
— Да!
— Что?
— Не знаю, но купи два!
Экзамен по психологии.
Преподаватель студенту:
- Тяните билет...
Студент:
- Вы хотите поговорить об этой Вашей навязчивой идее?
Преподаватель:
- Давайте зачётку... Пять!