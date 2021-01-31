Порция заразного смеха на целый день: анекдоты

Парень обращается к девушке:

- Девушка, а Вы любите нырять?

- Да.

- Ну тогда давайте нырнем под одеяло!

Там, где правители хорошо управляют страной в тяжелые времена, тяжелые времена почему-то не заканчиваются.

- Для чего женщины мажут на себя килограммы косметики, красят волосы во все цвета радуги, наклеивают метровые ногти и ресницы?

- Для того, чтобы естественно выглядеть!

Охотинспектор выписывает охотнику штраф. Тот оправдывается:

- Ну и что, что лицензия прошлогодняя? Я стреляю только в тех птиц, в которых промазал в прошлом году.

Разговор одноклассников:

- Вась, у нас сегодня музыки не будет.

- Почему?

- А училка в декрет ушла.

- Ага, доигралась!