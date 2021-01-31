Порция заразного смеха на целый день: анекдоты

Парень обращается к девушке:
- Девушка, а Вы любите нырять?
- Да.
- Ну тогда давайте нырнем под одеяло!
Там, где правители хорошо управляют страной в тяжелые времена, тяжелые времена почему-то не заканчиваются.
- Для чего женщины мажут на себя килограммы косметики, красят волосы во все цвета радуги, наклеивают метровые ногти и ресницы?
- Для того, чтобы естественно выглядеть!
Охотинспектор выписывает охотнику штраф. Тот оправдывается:
- Ну и что, что лицензия прошлогодняя? Я стреляю только в тех птиц, в которых промазал в прошлом году.
Разговор одноклассников:
- Вась, у нас сегодня музыки не будет.
- Почему?
- А училка в декрет ушла.
- Ага, доигралась!