Антидот от грусти: уморительная порция вечерних анекдотов

- Ты с ней спал, с этой...
- Я сплю один.
- Гомик!?
- Гомики спят с мужиками, а я сплю один.
- Ты спишь сам с собой, а ты мужик!
Женщины сначала ищут мужчину, чтобы быть за ним, как за каменной стеной, а потом начинают долбить эту стену своим перфоратором...
- Абрам, ты чего плачешь?
- Был у зубного. Рвал зубы.
- Ай, бедняга. И сколько он вырвал?
- Двести баксов.
Мальчика привели на вакцинацию, а он кричит на все отделение.
Медсестра его успокаивает:
- Петенька, не кричи, ты даже не знаешь, против чего тебя будут прививать.
- Я знаю, против моей воли!
Если 14 февраля тебе вдруг стало грустно от того, что тебе не с кем провести этот праздник, что тебя никто не любит и не обнимает - не расстраивайся, а просто вспомни, что и в другие дни тебя тоже никто не любит и не обнимает.