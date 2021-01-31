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Антидот от грусти: уморительная порция вечерних анекдотов

Антидот от грусти: уморительная порция вечерних анекдотов
Обновлено 17:16 Сегодня Телеграф

- Ты с ней спал, с этой...

- Я сплю один.

- Гомик!?

- Гомики спят с мужиками, а я сплю один.

- Ты спишь сам с собой, а ты мужик!

Женщины сначала ищут мужчину, чтобы быть за ним, как за каменной стеной, а потом начинают долбить эту стену своим перфоратором...

- Абрам, ты чего плачешь?

- Был у зубного. Рвал зубы.

- Ай, бедняга. И сколько он вырвал?

- Двести баксов.

Мальчика привели на вакцинацию, а он кричит на все отделение.

Медсестра его успокаивает:

- Петенька, не кричи, ты даже не знаешь, против чего тебя будут прививать.

- Я знаю, против моей воли!

Порция заразного смеха на целый день: анекдоты

Если 14 февраля тебе вдруг стало грустно от того, что тебе не с кем провести этот праздник, что тебя никто не любит и не обнимает - не расстраивайся, а просто вспомни, что и в другие дни тебя тоже никто не любит и не обнимает.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 952

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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