Смех без границ: свежие анекдоты в первый февральский день

- Пить будешь?

- Нет, я на колесах.

- Ого! Машину купил?

- Нет, я в медицинском смысле.

Если у вас в микрорайоне положили новый асфальт, побелили дома, поставили новый забор и никто не приехал - вы в Германии.

По утрам мой мозг еще не соображает. А по вечерам уже не соображает. Вся надежда на продуктивную работу в полдень. Но я в это время кушаю.

- Я хочу поменять это пальто, которое я вчера купил у вас. Оно не понравилось моей жене.

- Но это великолепное пальто, синьор! Может быть, практичнее поменять жену?

Женщина в магазине долго и тщательно выбирает курицу. Понюхала под крылышками, под ножками, развернула и понюхала гузку. После этого она заявляет продавцу:

- Мне кажется, что ваша курица попахивает.

- А мне кажется, что если вас подвергнуть аналогичному обследованию, то вы вряд ли выйдите из него с честью.