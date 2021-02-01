Смех без границ: свежие анекдоты в первый февральский день

- Пить будешь?
- Нет, я на колесах.
- Ого! Машину купил?
- Нет, я в медицинском смысле.
Если у вас в микрорайоне положили новый асфальт, побелили дома, поставили новый забор и никто не приехал - вы в Германии.
По утрам мой мозг еще не соображает. А по вечерам уже не соображает. Вся надежда на продуктивную работу в полдень. Но я в это время кушаю.
- Я хочу поменять это пальто, которое я вчера купил у вас. Оно не понравилось моей жене.
- Но это великолепное пальто, синьор! Может быть, практичнее поменять жену?
Женщина в магазине долго и тщательно выбирает курицу. Понюхала под крылышками, под ножками, развернула и понюхала гузку. После этого она заявляет продавцу:
- Мне кажется, что ваша курица попахивает.
- А мне кажется, что если вас подвергнуть аналогичному обследованию, то вы вряд ли выйдите из него с честью.