Хорошее настроение обеспечено: подборка веселых анекдотов

— Господи, как же руки то устали — с горечью сказал я и налил себе четвертую тарелку борща…
Звонит мне жена:
– Кот пришел, сел на клавиатуру ноутбука и он погас.
Я, понимая, что наверное нажалась комбинация переключения экранов, сначала попытался объяснить какие значки на клавиатуре надо искать.. Потом понял, что долго это и сказал, что приду вечером, посмотрю.
Перезванивает.
– Вечно ты, всем помогаешь, а мне не можешь. Всё. Сама всё починила, без тебя.
– Как? – Спрашиваю.
– На клавиатуру опять кота посадила. Всё заработало.
– Знаете, как правильно называть татуировки Дуэйна "Скалы" Джонсона?
– Как?
– Наскальная живопись!
– Какой твой самый счастливый день?
– Помнишь день когда мы познакомились? Вот за неделю до этого
Часто спрашивают: "Какая твоя любимая шоколадка?". И мало кто знает, что моя любимая шоколадка это шашлык.