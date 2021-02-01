Хорошее настроение обеспечено: подборка веселых анекдотов

— Господи, как же руки то устали — с горечью сказал я и налил себе четвертую тарелку борща…

Звонит мне жена:

– Кот пришел, сел на клавиатуру ноутбука и он погас.

Я, понимая, что наверное нажалась комбинация переключения экранов, сначала попытался объяснить какие значки на клавиатуре надо искать.. Потом понял, что долго это и сказал, что приду вечером, посмотрю.

Перезванивает.

– Вечно ты, всем помогаешь, а мне не можешь. Всё. Сама всё починила, без тебя.

– Как? – Спрашиваю.

– На клавиатуру опять кота посадила. Всё заработало.

– Знаете, как правильно называть татуировки Дуэйна "Скалы" Джонсона?

– Как?

– Наскальная живопись!

– Какой твой самый счастливый день?

– Помнишь день когда мы познакомились? Вот за неделю до этого

Часто спрашивают: "Какая твоя любимая шоколадка?". И мало кто знает, что моя любимая шоколадка это шашлык.