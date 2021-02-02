Сделайте утро веселым: подборка уморительных анекдотов

- Поручик, а правду говорят, что вы страшный бабник?

- Что вы, Наташа, врут конечно! Ну, посмотрите сами: какой же я страшный? Я симпатичный…

- Переходя улицу, надо посмотреть сначала налево, а потом направо или наоборот?

- Надо смотреть в оба.

Странно, когда люди, которые едят чипсы по 30 рублей, интересуются составом вакцины…

Ребёнок задал маме вопрос: - Что такое "Оргазм"? И хуже всего не вопрос, а то, что вся маршрутка ждёт твоего ответа!

В новостях сказали, что ожидается большой снегопад и все, кто собирается в дорогу в такую погоду должны иметь с собой: цепи, лопату, одеяло, обогреватель, буксировочный трос, фонарик, запасное колесо… Сегодня в маршрутке я выглядел, мягко говоря, странно…