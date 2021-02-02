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Даже не вздумайте заскучать: подборка анекдотов, которые поднимут ваше настроение

Даже не вздумайте заскучать: подборка анекдотов, которые поднимут ваше настроение
Обновлено 11:14 Сегодня Телеграф

Ночью мужчина особенно нужен, потому что ночью женщине особенно хочется закидывать ножку, пить, говорить о жизни и, конечно же, выяснять, чтобы он делал, если бы она умерла.

Духовные лица всё чаще выбирают внедорожники, потому что пути Господни неисповедимы.

CCCР был обречен, как только в 1990 году километровая очередь у Мавзолея Ленина переместилась на Пушкинскую площадь к первому Макдональдсу.

– Ужасная недоработка. Должен быть режим очистки клавиатуры, чтобы она не реагировала, и чтобы ее можно было нормально почистить.

– А ты не пробовал просто почистить ее, когда комп выключен?

– Когда комп что, прости?

Сделайте утро веселым: подборка уморительных анекдотов

Повесил карту мира и говорю:

– Оль, брось дротик, куда попадёшь туда на 14 дней и поедем!

Сидим уже 9-й день за обоями!

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 264

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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