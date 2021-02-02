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Только позитив и отличное настроение: веселые анекдоты на вечер

Только позитив и отличное настроение: веселые анекдоты на вечер
Обновлено 17:15 Сегодня Телеграф

Таксист пассажирке:

- Вы ночью на окраине садитесь в такси, а вы не боитесь, что я - маньяк?

- Два маньяка в одной машине не бывает.

Я не знаю, как объяснить моему коту, что я не могу сделать «снаружи» менее холодным. Я не могу исправить тот факт, что сейчас зима. Он постоянно просит выпустить его на улицу, но, как только я открываю дверь, он меняет решение и кидает на меня взгляд, который говорит: — Нет, не эту дверь. Я имею в виду дверь, которая — открывается в лето и веселье. Попытайся еще раз, человек. Раньше ты ее открывал, я видел.

Я не понимаю, у меня во дворе в какое время дня, вечера, недели, года не приедешь, машину поставить негде! Стоят одни и те же постоянно. Кто, блин, эти люди? Где они работают? Как они отдыхают? Нафига им машины вообще?!

Поймал мужик "сломанную" Золотую рыбку. Которая ему предлагает либо ум, либо миллион баксов. Мужик репу почесал и выбрал ум. Рыбка — исполнено. Мужик тут же бледнеет, ноги подкашиваются, бьет себя по-лбу и говорит: вот я дурак...

Даже не вздумайте заскучать: подборка анекдотов, которые поднимут ваше настроение

Муж учит жену водить машину. Авто заглохло, и женщина никак не может завести. Муж – насмешливо:

- Что – бензин закончился?

Жена обиженно:

- Я же тебе так вчера ночью не сказала…

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 129

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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