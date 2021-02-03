Начните утро правильно: подборка смешных анекдотов для хорошего настроения

Счастье — это когда родные и очень близкие тебе люди здоровы. Остальное отремонтируем, выбросим, купим, забудем.

Мама с ребенком 4-х лет пошла в магазин за водкой. У дочки заболело ухо, и нужно было сделать компресс. Женщина стоит у кассы: в одной руке — ребенок, а в другой — бутылка. Кассирша с неодобрением посмотрела на мамашу. Дочка в защиту мамы: — Моя мама не пьет, водка — это мне!

— В средневековье победу над чумой отмечали оргиями. Никто не знает, что-то уже планируется после пандемии? .

Kоторый день уже не могу в сервис с утра уехать Встал в 7 часов, умылся, сел на диван надеть носки, проснулся в 10.

В детстве я боялась свесить с кровати руку или ногу, мне казалось, что монстр, сидящий под кроватью, меня за нее схватит. Выросла. Завела кошку. Страх материализовался.