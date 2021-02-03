Больше смейтесь и меньше грустите: анекдоты, которые вас развеселят

Сегодня муж застал меня с любовником. Официально заявила, что любовник не мой, а Ротенберга.
Всех денег не заработать. Со всеми не переспать. Весь мир не объехать.
Но вот бухать каждый день — это реально!
Ставьте перед собой реальные цели!
Вчера впервые сам добровольно закапал себе в нос сок алоэ. Заложенность носа прошла сразу, но почему-то захотелось завести тетрадь с вырезками народных рецептов.
— Даже если всё плохо, постарайся сохранять свою гендерную идентичность.
— В смысле?
— Будь мужиком!
В хозяйственном прошу продавщицу дать мне "Туалетный утенок" со вкусом лимона. Она некоторое время смотрит на меня изучающе, потом говорит: "Держите. Только сразу много не пейте".