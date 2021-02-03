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Нереальный заряд позитива: подборка анекдотов на вечер

Нереальный заряд позитива: подборка анекдотов на вечер
Обновлено 17:09 Сегодня Телеграф

Знакомая работает в кондитерской фирме. Недавно там стали выпускать 2 новых торта на основе старого доброго "Наполеона". Долго думали над названиями. Надо было показать покупателю, что эти кулинарные шедевры не просто похожи на "Наполеон", а что они лучше! Теперь в местных магазинах продаются торты "Ватерлоо" и "Кутузов".

Сыну шесть лет. Бабушка приболела и выглядит неважно. Он ее спрашивает:

— Баб, что с тобой?

— Да болею я. Наверно, помру скоро.

На что он ей с сожалением отвечает: — Баб, не надо. У тебя такие блины вкусные!

И теперь у бабушки есть стимул жить дальше.

Он был настолько ленив, что просыпался пораньше, чтобы подольше нифига не делать.

- В споре рождается истина.

- Не знаю, не знаю, у меня в споре родился фингал под глазом, выбитый зуб и сломанные два ребра!

Больше смейтесь и меньше грустите: анекдоты, которые вас развеселят

Сначала сами дарят врачам бутылочку-другую в знак благодарности, а потом удивляются, что у врачей почерк неразборчивый!

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 305

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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