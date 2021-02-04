Улыбнись и не грусти: смешные анекдоты для хорошего начала дня

К шефу подходит работник:

— Извините, я вот уже полгода не получаю премию...

— Извинения приняты. Можете идти.

Чем старше я становлюсь, тем лучше понимаю ведьм из сказок, которые селились в глухом лесу и убивали всех, кто их побеспокоит.

И все же коронавирус опасен. Вроде переболел легко и бессимптомно. Но пошел в поликлинику закрывать больничный. Пять часов бегал по этажам, по разным кабинетам с бумажками. Чуть не умер...

Ничто так не подвергает сомнению сказанное депутатом, как его хорошо загоревшая морда зимой.

Режиссер — драматургу:

— Я вашу пьесу прочитал, но ставить ее не буду. Я, знаете ли, противник мата в театре.

— Но там нету в тексте мата.

— В тексте нет. Мат будет в зале.