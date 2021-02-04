Улыбнись и не грусти: смешные анекдоты для хорошего начала дня

К шефу подходит работник:
— Извините, я вот уже полгода не получаю премию...
— Извинения приняты. Можете идти.
Чем старше я становлюсь, тем лучше понимаю ведьм из сказок, которые селились в глухом лесу и убивали всех, кто их побеспокоит.
И все же коронавирус опасен. Вроде переболел легко и бессимптомно. Но пошел в поликлинику закрывать больничный. Пять часов бегал по этажам, по разным кабинетам с бумажками. Чуть не умер...
Ничто так не подвергает сомнению сказанное депутатом, как его хорошо загоревшая морда зимой.
Режиссер — драматургу:
— Я вашу пьесу прочитал, но ставить ее не буду. Я, знаете ли, противник мата в театре.
— Но там нету в тексте мата.
— В тексте нет. Мат будет в зале.