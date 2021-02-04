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Четверг, 04.02.2021
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Ни минуты без позитива: анекдоты, которые не дадут вам заскучать

Ни минуты без позитива: анекдоты, которые не дадут вам заскучать
Обновлено 11:09 Сегодня Телеграф

– Почему ты с пустыми руками? Забыл, что сегодня у меня день рождения?

– Нет, не забыл, моя дорогая, но смолчал, чтобы доказать тебе, что я не замечаю, как ты стареешь…

Предпочитаю думать, что знакомые, которые при виде меня переходят на другую сторону улицы, просто уважают моё личное пространство.

На днях слышал феминистку,которая сказала,чтобы после свадьбы ей оставили её фамилию.

-Я думаю,какая нахрен её фамилия.

-Ваша фамилия- это фамилия мужика,который взял в жены вашу мать.

-А фамилия матери-это фамилия мужика,который взял в жены вашу бабушку.

-У вас,блин,никогда не было фамилии,никогдааа…

Работники музея восковых скульптур только на третий день поняли, что кассир умер.

Улыбнись и не грусти: смешные анекдоты для хорошего начала дня

Сейчас дети 12-13 лет переживают расставания в отношениях, а когда я был в их возрасте, я всегда старался закрывать холодильник медленно, чтобы увидеть на каком моменте выключается свет.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 291

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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